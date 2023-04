Sigrid Soomlais: tekstiilijäätmete probleemi tegelik põhjus on ületarbimine

Osta vähem! Ostusoovide ohjeldamisega aitame pidurdada kliimamuutusi. Mida vähem inimesed tarbivad ja ostavad uusi asju, seda vähem kulub ressursse nende tootmiseks ja jäätmekäitluseks.

Vali targalt! Uusi asju soetades saab teha paremaid valikuid, eelistades teise ringi poode ja korduskasutust. Vali ajatu lõikega esemed, mis on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist ning mille eluiga saab parandamisega veelgi pikendada.

Rõivaid tehakse tihti kunstmaterjalist, mille tootmiseks on vaja palju vett ja energiat ning mis lagunevad looduses aastakümneid. Kuni 35 protsenti keskkonnas leiduvast mikroplastist on sinna jõudnud just riiete kaudu. Seetõttu tuleks tarbimisel eelistada puuvilla, villa, lina, kanepit, bambust või muud looduslikku materjali. Inimesele ja keskkonnale ohutul viisil toodetud riided tunned ära toote sildil oleva ökomärgise järgi (nt Oeko-Tex).

Riiete ostmisel tasub ka jälgida, kus need on valmistatud. Kodumaist tekstiilitoodangut eelistades on jalajälg mitu korda väiksem, samuti toetame nii ka kohalikku tööhõivet.

Paranda ja anneta! Katkistele riietele saab parandades anda uue elu. Sageli on lukuvahetus või lihtsam õmblustöö ka odavam kui uue asja ostmine. Vajadusel saab abi paranduskodadest. Kui aga terved ja puhtad riided lihtsalt üle jäävad, on mõistlik need annetada abivajajatele või teise ringi poodidele.