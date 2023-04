Siiri Laidla: kassid, koerad, oi-oi-oi!

Jätaks siinkohal kõrvale vaatenurga, et kassid-koerad ei peaks üldse linnakorteris elutsema, kuna see olevat loomapiinamine. Et inimkond on need käpalised aastatuhandete jooksul lemmikuiks kodustanud, pole mõtet ajaloo kulgu tagasi keerata. On aretatud tõuge, mis ei saaks sooja toa ja hooliva pererahvata hakkamagi. Leidub inimesi, kelle jaoks koer on sõna otseses mõttes parim sõber. Kass pidavat aga parim stressimaandaja olema. Ja kes meist stressis poleks?!