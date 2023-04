Näituse kõige kallim teos alghinna poolest on Richard Uutmaa «Rukkihakid» (alumises reas keskel).

Väljapaneku keskmesse on seatud Richard Uutmaa «Rukkihakid» (1955, õli lõuendil), mille alghind 27 000 eurot on seekordse oksjoni kõrgeim. Selle kohale on paigutatud maal «Mahtra sõda» (1957, õli lõuendil, alghind 6300 eurot), autoriks Evald Okas.