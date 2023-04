Raamatukogu kõrvale kerkib ausammas Eesti Vabariigi ühele väljakuulutajale

Mälestusmärgi ideekonkursil tunnistati parimaks kujur Paul Männi võistlustöö. Žüriile tundus see kõige esinduslikum, lahenduse poolest terviklik ja detailideni läbi mõeldud. Kavandi tugevuseks peeti veel portree head äratuntavust ja mälestusmärgi sellist asetust, mis loob vaatajaga hea dialoogi. Ausammas püstitatakse Tartu ülikooli raamatukogu kõrvale, seal lähedal asus kunagi ka Koniku kodu.

«Konstantin Konik on ainus Päästekomitee liige, kelle mälestust pole senini Eestis jäädvustatud. Tartu on riigitegelase ja teeneka arstiteaduskonna dekaani Koniku ausambale kõige sobivam koht, sest just siin ta elas ja tegutses,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.