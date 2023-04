Peipsiääre vald andis teada, et 1. maist 28. augustini ei põle omavalitsuse üheski asulas tänavavalgustus. Et raha kokku hoida, on vallavalitsus piiranud ka võimalikult palju oma majandamiskulusid. Näiteks lõpetas vallavalitsus veeautomaadifirmaga lepingu.