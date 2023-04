Maastikuarhitektuuri tudengid kutsuvad elurikka pargi istutustalgutele

Ürituse korraldajate sõnul sünnib hea linnaruum koostöös ning linnapargid peaksid pakkuma mõnusat olemist kõigile. «Seetõttu on istutustalgud väga oluline ettevõtmine, sest osaledes linnakeskkonna kujundamisel, oskavad tartlased seda paremini kasutada, hoida ja märgata,» sõnas ürituse korraldaja ja Kureeritud Elurikkuse tiimi eestvedaja Merle Karro-Kalberg ning lisas, et noored maastikuarhitektid soovivad talgutega inimestele meelde tuletada linnasalu- ja niidu tähtsust, sest elurikkuse kadu on üks suuremaid keskkonnaprobleeme.