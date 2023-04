Tartusse koguneb teadusfoorum, et mõtestada Venemaa käitumist rahvusvahelise õiguse valguses

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse osakond korraldab 27. ja 28. aprillil Tartus Euroopa Rahvusvahelise Õiguse Ühingu teadusfoorumi «Rahvusvahelise õiguse piirkondlik areng Ida-Euroopas ja postsovetlikus Euraasias». See on teema, mis on piirkonna geopoliitikat silmas pidades väga päevakohane.