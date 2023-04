VIDEO ⟩ Nagu niuhti: kogenud varas viib lukustatud ratta minema mõne minutiga

«Antud videos on näha ühe vilunud varga tegutsemine Tartu kaubanduskeskuse juures, kus kahe lukustatud tõukeratta minema viimiseks kulus vaid paar minutit. Kurb on seejuures fakt, et selle lühikese aja jooksul ei märganud, ei osanud näha või ei soovinud märgata kahtlast askeldamist tõukerataste kallal ligemale 15 inimest, kes parasjagu keskusesse sisenesid või sealt väljusid,» kirjutas Lõuna prefektuur.