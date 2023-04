Ent märtsis valmis Elva vallavalitsuse tellitud ekspertiis ettevõttelt Tarindiprof , selle järeldus on, et hoone tänapäevanõuetele vastavaks taastamise eelarve oleks ligi 2,3 miljonit eurot, mis on samaväärne uue hoone rajamise hinnaga.

Ekspertiisi koostaja Tiit Lepasepp on sedastanud, et ehkki hoone vundament on heas korras, on puitseintel paiguti kahjustusi, uuendamist vajaks katus ühes sarikatega, kogu elektrisüsteem ja kogu küttesüsteem, viimistlusest rääkimata. Tervikdokumendi leiab Elva valla kodulehelt. Ekspert on tõdenud, et 86 aastat vana maja oleks majanduslikust ja ehitustehnilisest vaatenurgast lähtuvalt mõistlik lammutada.