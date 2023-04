Veevärk hakkab reoveest välja sõeluma ravimijääke

Koostöös Tartu ja Berliini ülikooli teadlastega selgitatakse välja, millised on kõige tõhusamad seadmed, mis püüaksid kinni ka keemilised mikroained ja ravimijäägid, et need ei satuks pärast puhastamist enam ringlusse. Seadmete katsetamiseks kulub kolm aastat ning selle aja jooksul peaks selguma, millised puhastusseadmed sobivad Tartu reoveepuhasti neljandasse etappi kõige paremini.