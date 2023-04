VIDEO JA PILDID ⟩ Raskete sepismõõkadega viikingid tagusid Tartus üksteist

Ta lisas, et trennis tuleb käia kaks korda nädalas. «Üks kord on rohkem tehnika lihvimine kergema varustusega ja teine kord täisturvises,» selgitas Ird. Siiani on noorel mehel võitlused möödunud suuremate vigastusteta, kuid sinikaid ja muhke on aeg-ajalt siiski ette tulnud. «Teistele olen mina vigastusi tekitanud küll, eks neid ikka juhtub. Aga mõõgad on nürid, seega lõike- ja torkehaavu võitluses ei saa, torkamine pole ka lubatud. Aga näiteks üks mees kukkus sedasi, et murdis randmeluu ära.»