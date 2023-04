VIDEO ⟩ Vennad Urbid tulid Forseliuse kooli vilistlapeole ja laulsid kooliperega hümni, milleks on Tarmo Urbi loodud «Koolilaul»

«Mingid aastad hiljem tuleb meile kutse laulda kooli juubelipidustuste! Vanemuise kontserdisaalis,» meenutab Tarmo Urb seda järgmist korda. «Miks mitte! Olin just esimest korda vanglast vabanenud ja elurõõmu täis. Mõtlesime vennaga, et laulame muuhulgas ka «Kooli Laulu», et ehk keegi mäletab. Võtsime selle juba teise lauluna oma väiksesse programmi. Hakkasime laulma, ja äkki meie täielikuks hämmastuseks, tõusis kogu saal püsti. Meil mõlemal käis peast läbi mõte: «Issand jumal, nad lähevad minema! Sellist häbi pole me oma elus veel tundnud!» Saal aga hakkas kaasa laulma. Pärast, lava taga, tuli kooli uus direktor meid tänama. Küsisime, et miks te seda laulu püsti laulsite. Kas te siis ei teadnudki või, küsib direktor meilt vastu. Ei teadnud mida? See on ju meie kooli hümn. Jeesus!»