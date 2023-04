Elmo Somelar: metsaselgus on Eesti majanduse huvides

Eestis on käinud juba aastaid metsa­debatt, kus ühisosa metsamajandajate ja looduskaitsjate vahel pole leitud. Kui lugesin Postimehe fondi algatatud alternatiivse metsade hindamise tulemusi, tabas mind mõnetine nõutus. Metsa on tihumeetrites 100 miljonit vähem kui riikliku metsastatistika (SMI) andmetel ja juurdekasv Postimehe fondi uuringu andmetel pole 15,8 miljonit tihumeetrit, nagu väidab SMI, vaid 6,7 miljonit.

Riigi andmetel on eelnevatel aastatel olnud raiemaht ligi 10 miljonit tihumeetrit ehk alternatiivse hindamise tulemusi arvestades on raiutud rohkem, kui on juurde kasvanud. Seda uuringut pole teinud mõned maavillased looduskaitsjad omaenese tarkusest, vaid metsakorraldajad ja Tartu ülikooli teadlased. Tundub, et kellelgi ei ole veel võimekust kuulutada lõplikku tõde, kuid tulemuste erinevus peaks siiski tekitama arutelu, kuidas edasi.