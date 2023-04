Vambola Paavo: silmaringidest liikluses

Uued ringid on nii kitsad, et suured kaubaautod ja bussid ei mahu normaalselt pööret võtma, tagumine rattapaar sõidab ikka üle kunstipäraselt laotud kivide. Ühel hetkel on need kivid lahti, satuvad rataste alla ja võivad tabada kaasliiklejaid. Murdunud kive näeb Tartu ringidel mitmel pool. Ka kuus-seitse aastat tagasi rajatud Erika, Märja ja Viljandi maantee turboringil on mitmes kohas kividest laotud kunstipärane kaunistus lahti või on tekkinud augud.