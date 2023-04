Ilmar Tomusk võitis Tartu lastekirjanduse auhinna raamatuga lapsepõlvesuvest

Auhinnale kandideerisid 2022. aastal ilmunud laste- ja noorsooraamatud. Auhind antakse Ilmar Tomuskile kätte 16.–21. oktoobrini Tartus toimuval laste- ja noortekirjanduse festivalil Luup.

Raamatu «Julius, mida sina suvel tegid?» esikaas. Foto: Repro

Tartu linnaraamatukogu teatel oli žürii üksmeelne nii selles, et kõik viis nominenti on suurepärased, kui ka selles, et laureaat on siiski raamatu «Julius, mida sina suvel tegid?» autor.

Otsustavaks sai asjaolu, et Juliuse-raamat kõnetab hämmastaval kombel nii väga noori kui täitsa vanu ja tõenäoliselt just seepärast, et igaüks suudab meenutada, kuidas on möödunud tema lapsepõlvesuved, mil ta «mitte midagi ei teinud».

Ridade vahele on peidetud oluline sõnum, et suvi maal vanaema-vanaisaga kannatab võrdlust ükskõik millise väljamaareisiga. Sobib nii õhtujutuks kui ka iselugemiseks, päris pisikestele ja tegelikult ka kõigile juba väikelapseeast väljakasvanuile muhedaks pisilugemise ampsuks.

Tartu lastekirjanduse auhinda antakse välja 2015. aastast. Seni on olnud võitjad Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Jana Maasik, Tuul Sepp, Triinu Laan ning kahekordne laureaat on Kadri Hinrikus (2018 ja 2022).