Viiuldajate konkursi žürii liikmed on ise virtuooslikud esinejad, kes kontserti andes teevad noortele silmad ette

Festivali avakontserdil 23. aprillil Tartu ülikooli muuseumi valges saalis astusid üles peaaegu kõik žürii liimed, et noored võiksid veenduda, kui suurepärane on see žürii, mille liikmed neid konkursil hindavad. Mängiti Joaquin Turina, Dmitri Šostakovitši ja Fritz Kreisleri teoseid.

Festivali lõppkontsert leiab aset aga 30. aprillil kell 15 ja samuti Tartu ülikooli muuseumis. Konkursi võitjaid ootavad rahalised preemiad ning eriauhinnad, üks neist on kuulsa pillimeistri Ladislav F. Prokopi 1914. aastal valmistatud viiul, mille on konkursile kinkinud anonüümseks jääda sooviv annetaja.

Konkurss-festivali Tartu-poolne juht Anna Samsonova lisas, et ta väga loodab, et Josef Hassidi viiuldajate konkurss toob Tartule tähelepanu ning et see pälvib tulevikus mitte ainult tartlaste, vaid ka külaliste ja turistide huvi. Ning viib häid sõnumeid kõikjale, kust iganes konkursile osalema või võistlejaid hindama sõitnud inimesed pärit on.