Haaslava rahvas saab jaaniostud teha uues kodupoes

«Koduse väikekaupluse riiulitele ja lettidele tuleb rohkesti Eesti päritolu toiduaineid,» sõnas Meie toidukaupade juhataja Rein Reinvee. «Meie soov on pakkuda külarahvale, vallaelanikele ja ka külalistele kõige populaarsemaid tooteid soodsate hindadega ning teha ostjatele poeskäik võimalikult mugavaks.»

Uus kauplusehoone on keskkonda kõigiti sobituv energiatõhus ehitis, mille välisviimistluses kasutatakse ainult looduslikke materjale – puitu ja kivi.

Poe ehitamisel arvestatakse kõrvalasuvate elamute paiknemisega ning kaubandushoone kavandatakse krundile viisil, et see moodustaks mürapuhvri maantee ja eluhoonete vahele. Ka parkimine planeeritakse elamutest kaugemale.

Uus pood kuulub jaeketti Meie toidukaubad ning on disanintud nõnda, et sobituks hästi keskkonda.

«Hea meel on selle üle, et meil on olnud kaupluse kavandamisel kohaliku omavalitsuse ja naabritega suurepärane koostöö – oleme selle eest neile väga tänulikud,» lisas Rein Reinvee.