Tartus vaetakse foorumil rahvusvahelise õiguse arengut

Peakorraldaja professor Lauri Mälksoo märkis, et meie piirkonnaga seotud üliolulised teemad on saanud Euroopa rahvusvahelise õiguse teadlaskonna tähelepanu. «Kuna Venemaa tegevus on olnud rahvusvahelise õiguse mõttes niivõrd destruktiivne, tuleb seda ka rahvusvahelise õiguse valguses eraldi uurida ja mõtestada,» ütles ta. Selleks kutsutigi eri riikide teadlased Tartusse kokku. «Tänavusel foorumil paistab silma nüanss, et osalejate hulgas on päris palju nooremaid teadlasi, kes kujundavad selle ala tulevikku,» lisas Mälksoo.