GALERII ⟩ Tartu murdis Keila ja sammus edasi poolfinaali

Kolmaski veerandaeg kulges selgelt Tartu kontrolli all ja mänguaega hakkasid saama ka juba nooremad mängijad. Enne viimast neljandikku näitas tabloo Tartu 80:52 edu. Viimasel veerandil näitas Keila aga korralikku võitlusvaimu ja viie minutiga tehti 15:0 spurt ja vähendati sellega vahe 15 silma peale 82:67. Eelmäe kaks korvi rahustasid aga kodupubliku maha ja väiksemaks vahe enam ei läinud. Kolmas veerandfinaal lõppes Tartu 95:74 võiduga.

«Seeria esimeses mängus ei olnud me valmis jõulisemaks mänguks. Teises mängus tegime muudatusi ja püüdsime rohkem oma korvialust jõudu ära kasutada. Tänases mängus tegid nende pikad kiiresti vead täis ja see mõjutas nende mängu palju. Saime oma rünnaku jooksma, aga pallikaotuste arv ja visketabavus ei ole veel play-off'i jaoks vajalikul tasemel. Peame suutma hoida fookust kõik 40 minutit kogu meeskonnana. Ei saa nii, et tehakse edu sisse ja siis järgmised tulevad ja arvavad, et nii lihtsalt kõik tulebki. Andsime viimasel veerandajal palju järgi ja see ei ole kindlasti hea,» sõnas Mazurs.