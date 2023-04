PALJU ÕNNE ⟩ Oskar Lutsu huumoripreemia pälvis Kait Kall

Hakatuseks jutustas laureaat sellest, kuidas temast näitleja ja humorist sai ning vastas õhtujuhi Ivar Vinkmanni küsimustele. Kait Kalli laureaadiks «löömise» tseremoonia viisid läbi Palamuse muuseumi pedagoog Aili Kalavus ja Jõgeva vallavanem Angela Saksing. Viimane avaldas lootust, et huumoripreemia näol tulnud tunnustus annab laureaadile innustust ja inspiratsiooni huumoripõldu edasi künda.

Võrust pärit ja sealsest teatristuudiost teatripisiku külge saanud Kait Kall lõpetas 2011. aastal näitleja erialal Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja töötas aastatel 2012–2016 Von Krahli teatris. Pärast seda on ta tegutsenud vabakutselisena. Ta on rahvast naerutanud seriaalis «Naabriplika» (Tola osatäitjana) ning püstijalakomöödiates «Midagi ikka» (koos Priit Piusiga) ja «Plaan B».

Viimasel ajal on suur osa Kait Kalli ajast ja energiast kulunud teleseriaalide stsenaariumide kirjutamisele. Kaasstsenaristina on ta tegev olnud «Naabriplika», «Alo» ja «Mammade-papade» juures. Elisa uute seriaalide «Uus algus» ja «Piloot» puhul on ta stsenaariumi ainuautor.