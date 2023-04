Eesti koolid võtsid mõõtu rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel

Kahe tunni jooksul tuli õpilastel ära lahendada võimalikult palju loomingulisust, leidlikkust ja koostööoskust nõudvaid ülesandeid. Lihtsamatest raskemateni järjestatult pakkusid need noortele põneva võimaluse näha, kui kaugele võistkonnana jõutakse. «Náboj raskusaste on sobilik nii õpilastele, kel võistluste kogemus puudub, kui ka korduvalt olümpiaadidel osalenutele,» selgitas Eesti korraldustiimi liige Oleg Košik, kelle sõnul on ka koolide huvi võistluse vastu märgatavalt suur.