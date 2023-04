PILDID ⟩ President Alar Karis istutas endise tööandja valdustesse tamme

Et presidentidel on aeg-ajalt ikka kombeks puid istutada, ei osanud Karis täpselt öelda, mitmendat korda ta oma ametiaja jooksul näpud mullaseks on teinud. «Arvan, et kas äkki kolm tükki olen juba istutanud. Kuid tähtis ei olegi ametiaeg ega ka see, kas sellel puul nimesilt küljes on, vaid tähtis on ikka puu ise,» märkis president.