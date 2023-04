Peeter Volkonski ja Artemi Troitski uurivad reklaamvoldikut, mille keskele on trükitud Tartu linna kaart. Pilt on tehtud Vanemuise kontserdimaja ees Tartu muusikapäevade 30. aastapäeva tähistamise ajal 1. mail 2009.

Hiljuti tuli eestikeelses tõlkes lugejate ette Venemaal sündinud ajakirjaniku, muusikakriitiku ja pedagoogi Artemi Troitski raamat «Back in the USSR. Roki ajalugu raudse eesriide taga». Sellest Tartu Postimehes kirjutamiseks on just praegu kõige õigem päev: 22. aprillil 1979 lõppesid Vanemuise kontserdisaalis esimesed Tartu muusikapäevad.