EMO töötajad asutasid ametiühingu, et tõmmata tähelepanu kiirele tööle, mis nõuab suurt vaimset ja füüsilist pingutust

Kuna riiklikult on tervishoiuteenuste kättesaadavus aasta-aastalt langenud, siis on koormus erakorralisele meditsiini abile järjest suurem. «Kui siia lisada alarahastatus, töötajate arvelt kulude vähendamine ning krooniline ületöötamise normaliseerimine, kannatavad töötajad ja kvaliteetset abi ei saa ka patsiendid,» rääkis Kuido Nõmm.

Meditsiinitöötajad on osa riiklikust julgeolekust

Erakorralise meditsiini töötajad on esimesed reageerijad ka siis, kui Eesti riiki ja rahvast peaks tabama mõni suurem kriis.

«Ükskõik mis Eesti rahvaga juhtub – sõda, epideemia või tervishoiu langev rahastus ning kättesaadavus –, peavad erakorralise meditsiini töötajad oma rolli ikka ja alati täitma kõrgel tasemel,» selgitas Kuido Nõmm. «Arvame, et meil on õigus ka riigilt siis veidi rohkem oodata kui miinimum. Praegu eeldatakse erakorralist teenust ja kriisideks valmisolekut tavateenuse ressursiga. Siiani on see ressurss tulnud töötajate isiklikust motivatsioonist ja kirest valitud eriala vastu. Kuid ükski, ka sisemine õhin ja tuli ei saa põleda igavesti.»

Kõik need asjaolud on Kuido Nõmme sõnul toonud erakorralisse meditsiini ärevust ning vajadust muutusteks. Ametiühing on üks võimalus, kuidas erakorralise meditsiini töötajate ja seeläbi ka patsientide hääl kuuldavamaks teha. «Et tekiks võimalus läbirääkimisteks nii tööandjatega kui ka tervishoiusüsteemi juhtidega, ja et sünniks hea dialoog, mis viiks parendavate tulemusteni erakorralise meditsiini töötajate, patsientide kui ka riigi jaoks,» lausus Kuido Nõmm.

Küsimuse peale, kui suur Eesti erakorralise meditsiini töötajate ametiühing ehk EEMTA juba on, vastas ta, et liikmeid on neljakümne ringis ning avaldusi laekub juurde iga päev.