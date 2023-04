Kait Kall saab ülehomme kätte Oskar Lutsu huumoripreemia

Pärast seda on ta tegutsenud vabakutselisena. Ta on rahvast naerutanud seriaalis «Naabriplika» (Tola osatäitjana) ning püstijalakomöödiates «Midagi ikka» (koos Priit Piusiga) ja «Plaan B».

Viimasel ajal on suur osa Kait Kalli ajast ja energiast kulunud teleseriaalide stsenaariumide kirjutamisele. Kaasstsenaristina on ta tegev olnud «Naabriplika», «Alo» ja «Mammade-papade» juures. Elisa uute seriaalide «Uus algus» ja «Piloot» puhul on ta stsenaariumi ainuautor. Mõlema sarja režissöör on Ergo Kuld.