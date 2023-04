Kohus jättis Tartu Keskpargi kaitsjate kaebuse rahuldamata

Üldplaneeringu kohaselt on tegemist rohealaga, millele kuni 50 protsendi ulatuses võib kavandada ühiskondliku otstarbega hooneid. Senisele täies ulatuses pargialale on kavandatud Tartu südalinna kultuurikeskuse ehk Süku rajamine, mille Riigikogu on seadnud olulisele kohale Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereas.