Kompanii tänava majapõlengu asjaolude uurimise võtab üle politsei

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik sõnas, et esmalt läksid reede hommikul sündmuskohale päästekeskuse mentlejad. Et tegu oli väga ulatusliku põlenguga, millega tekkis ka suur varakahju, võttis uurimise üle politsei.

«Tegu on muinsuskaitse all oleva hoonega, varakahju on suur ja politseil on suurem võimekus asja uurimiseks,» lisas Kiik.