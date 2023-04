Pildid ja video ⟩ Tartu südalinnas põleb restoranihoone

Näha oli, et põlengukolle asub katusekorrusel ning tuli haaras enda alla kogu katusealuse. Kustutustöödeks aga majja pääseda ei olnud esimesel tunnil võimalik. Päästjad kustutasid tuld päästeautode redelitel ja tõstukitel seistes.

Kompanii tänav on kustutustööde ajal liiklusele suletud. Samas on kogunenud tulekahjupaiga lähistele Peeter Põllu parki suur hulk inimesi sündmust jälgima. Pealtnägijad selgitasid, et päästjad reageerisid väljakutsele kiiresti ja suurte jõududega. Tund pärast tulekahju algust ei olnud veel teada, kas põlengu ajal hoones viibis ka inimesi.