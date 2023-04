Galerii ⟩ Maamess sai hoo sisse, möll kestab veel kaks päeva

Messil osalejaid on nii Eestist kui välismaalt. Välisettevõtted moodustavad Maamessi eksponentidest kümnendiku «Juba eelmine aasta näitas, kui Maamess peale koroonapiirangute lõppu taas toimuda sai, et rahvusvaheline messiäri on taastumas. Maamessi 70 000-ruutmeetrine näituseväljak koos statsionaarsete näitusepaviljonide ja ajutiste ehitistega on eksponentidega täidetud ning ees on ootamas väga sisukas mess,» rääkis messi projektijuht Margus Kikkul.