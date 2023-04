STATISTIKAPOMM ⟩ Tammeka teeb klubi ajaloo ühte halvimat kõrgliiga hooaja algust

Kui võtta Tartu esindusmeeskonna esimesed kuus kohtumist statistiliselt juppideks lahti, selgub, et positiivse poole pealt on praeguseks koju toodud viigid mängudest Tallinna FC Flora ja Paide linnameeskonnaga. Kaotusekibedust on tunda saadud Tallinna FCI Levadia, Pärnu JK Vapruse, Nõmme Kalju FC ja nüüd ka superhoos Kalevi käest.

Lisaks kehvale tabelipositsioonile on ka meeskonna väravatevahe hetkel üsna nukker: ise on skooritud kahel korral ja endale on lastud lüüa üheksa väravat. Kui enda puuri on rohkem väravaid lasknud lüüa kolm meeskonda, siis ise skooritegemise poolest on Tammeka liiga halvim tiim.