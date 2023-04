Üliõpilaskorporatsioon Sakala sai oma tahtmise ning saab endise ERMi näitusemaja uueks omanikuks

Vastavalt Riigi Kinnisvara kehtivale korrale ei kuulu tasutud tagatisraha tagastamisele kui kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja tehtud pakkumusest taganeb. «Tagatisraha on vajalik, et kindlustada pakkujate motiveeritus minna tehingusse. See on tavapärane praktika oksjonite korraldamisel. Vastavaks tunnistatud pakkumustest kõrgeim pakkumus oli 1 220 000 eur, mille tegi mittetulundusühing Korp! Sakala Vilistlaskogu, kes saab notariaalse tehingu sõlmimise järgselt J. Kuperjanovi tn 9 Tartu kinnistu uueks omanikuks,» lisas Mäger.

Korp! Sakala vilistlaskogu esindaja Priit Suvistel on hea meel, et saavad tagasi osta oma liikmetele kuulunud kinnistu, mis asub konvendihoone kõrval. «Meie jaoks on tegu emotsionaalselt olulise ostu ja otsusega ning me ei võta seda kinnistut kui äriobjekti. Teeme oma parima, et panna J. Kuperjanovi tn 9 kinnistu sobituma Veski tn 69 ehitismälestisega ning Tartu linnaruumiga,» ütles vilistlaskogu esindaja Priit Suviste.