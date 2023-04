Maastikumaraton toimub sel aastal ainult metsaradadel

Emadepäeval, 14. mail stardivad kõik jooksjad ja kõndijad esimest korda Elvast Tartumaa tervisespordikeskusest. Seal on ühtlasi finiš. Eelmistel aastatel on start antud Otepäält Tehvandi spordikeskusest. «Eesmärk oli teha uued rajad, mis kulgeksid täielikult metsa- ja kruusateedel, mis ongi ju maastikujooksu mõte. Asfaltteid jooksjad enam läbima ei pea,» selgitas Tartu maastikumaratoni peakorraldaja Indrek Kelk. Koomale on tõmmatud ka suurte kruusateede pealt.