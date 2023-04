Katrin Rebane: koduõendusteenus aitab väärikalt kodus vananeda

Koduõendusteenuse saamiseks on vajalik pere- või eriarsti saatekiri. Teenuse eest tasub tervisekassa. Saatekirjale märgib arst kodused protseduurid ja toimingud ning koduõendusteenuse kestuse ning teavitab koduõde, kes lepib patsiendiga kokku teenuse osutamise alguse kuupäeva.

Kindlasti tuleb rõhutada, et koduõendusteenus ja hooldaja töö on erinevad asjad. Hooldaja peseb patsienti, kammib juukseid, teeb kodutöid, täidab mõnes mõttes seltsidaami rolli. Samuti võib hooldaja aidata ravimite võtmisel ja analüüside toimetamisel tervishoiuasutusse.

Koduõendus tähendab lisaks õendustoimingute teostamisele ka nõustamist, kuidas endaga toime tulla, et võimalikult kiiremini haiglast koju saada ning vältida haiglasse tagasi sattumist. Suur osa koduõdede patsientidest on haavanditega eakad, kellele on väga mugav, kui nende haavu ravitakse kodus.