Kolme kümnendi pikkuse kohtukarjääri järel väljateenitud pensionile läinud Fornoff pakkis aga kohvreid, et lennata Eestisse, kus ilmateade parasjasti krõbedat külma ennustas. «Mõtlesin siia jõudes kogu aeg, et küll ühel päeval läheb soojaks,» poetas ta. Täies õies on krookused siin alles nüüd, kui mees on juba lennukil, tagasi suure lombi taha.