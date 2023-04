Kunstikoguja Mart Erik (70) rääkis Raul Rajangu maali «Kaks meest ja monument» juures, et kunstnik on selle vasakpoolse alumise nurga rebinud ahjus tule süütamiseks.

Vanemuise kontserdimajas on pildirohke näitus, mille teoseid ühendab asjaolu, et need kõik kuuluvad tartlase Mart Eriku erakogusse. Kolmandat põlve metsamees, metsandusettevõtja ja -nõustaja alustas kunsti kogumist rohkem kui 35 aastat tagasi ning on nüüd osaga oma kollektsioonist vaatajate ees alles kolmandat korda.