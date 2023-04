2019. aasta juunis Tartus avatud rattaringlus on tarnija makseraskuste tõttu löögi all - probleeme on varuosade hankimisega, kuid juhtimistarkvara toe katkemine võib teenuse peatada päeva pealt,

Tartu rattaringluse riistvara tarninud ja selle juhtimissüsteemi teenust pakkuv Bewegen Tecnologies Inc. on andnud teada, et on majanduslikes raskustes ja firma suhtes on algatatud saneerimismenetlus.