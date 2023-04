Pärnumaal tegutsev põllutehnika ettevõte Agrofort on käinud messil kogu tegutsemise aja ehk veidi üle kümne aasta. Ettevõtte juhataja Väino Kivilo sõnas, et enamik masinaid, mis neil messiplatsile vaatamiseks toodud, on tegelikult juba omaniku leidnud. Agroforti platsil saab näha ka üht messinaela, milleks on 25,5 kantmeetrit mahutav lägatistern. «Kui on soov sellist masinat soetada, siis tuleb arvestada, et tarneaeg on umbes kümme kuud,» sõnas Väino Kivilo. Messiplatsil seisev esindusliku lägamahuti hinnad jäävad 200 000 euro juurde. Eestisse on Agrofort sääraseid masinaid müünud ligi kümmekond.