Raiespordi MM ja maamess avatakse Raekoja platsil trummi- ja valgusšõuga

Eesti võõrustab taas raiespordi maailmameistrivõistlusi, mis toimusid siin viimati 16 aastat tagasi. Korraldajate sõnul on võistlejaid tulemas 22 riigist, neist kaugemad on pärit Jaapanist.

Veel enne, kui võistlused saavad alguse, tutvustavad korraldajad kolmapäeva õhtul Raekoja platsil eelseisvat võistlusprogrammi ja võistlejaid. «Mitu kuud tööd ja vaeva on lõpusirgele jõudmas ning meil on hea meel tuua maailmameistrivõistluste melu Tartu südamesse ning tutvustada seda põnevat ja kaasahaaravat spordiala,» märkis raiespordi MM-i peakorraldaja Mart Kelk.

Kell 18.30 alustavad raiesportlased Dorpati hotelli juurest puhkpilliorkestri Popsid saatel rongkäiku Tartu raeplatsi poole, sellele järgnevad avakõned ning meelelahutusprogramm trummi- ja valgusšõuga. Demonstreerimaks, milleks on osavad mehed mootorsaega võimelised, luuakse otse pealtvaatajate silme all puupakust taies.

Maamessi korraldajate eestvedamisel tuuakse linnarahvale uudistamiseks ka põllu- ja metsatehnikat. «Oleme koos raiespordi eestvedajatega ühendanud jõud, et Tartusse tuua hulgaliselt külalisi ning mõlemad suursündmused edukalt ellu viia. Raekoja platsile väljapandav on kõigest murdosa sellest, mis eelseisvatel päevadel toimub. Loodame, et see on piisav tähelepanu ja uudishimu äratamiseks,» rääkis maamessi projektijuht Margus Kikkul ning kutsus üles võistlusi jälgima, samuti külastama Baltikumi suurimat messi.