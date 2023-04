Konnatalguliste aardejaht: märka sinist rabakonna!

«Pulmarüüdega looduses on ikka nii, et ju see konkreetne rüü meeldib emastele,» ütleb ta. Aga lisab, et keegi ei tea küll täpselt, et kas sinine värv meeldib emastele seepärast, et sinisemad konnad annavad tugevamaid järglasi või et sinised isased on paremini märgatavad emastele. Või näitavad isased sel viisil, et nad on nii «kõvad mehed», et kuigi võiksid oma sinise värvi tõttu kergesti kellegi saagiks sattuda, on nad ikka elus!