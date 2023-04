Rattaralli jätkub lainestartide, kolme distantsi ning Peipsi kandi radadega

Ta lisas, et sarja kuulumine võimaldaks järk-järgult kasvatada taas just välismaa ratturite osakaalu ja kasvatada turismitulu, mis on koroona kriisi tõttu kukkunud nii rattarallil kui ka kogu riigis. «Samuti annaks sarja kuulumine kohalikele rattaharrastajatele lisamotivatsiooni Gran Fondo MM-ile pääsemise näol,» arvas Kelk.

Kelgu teatel pole lootus veel siiski kadunud ja täiendavat rahastust on püütud leida veel mitmetest allikatest ning praegu oodatakse vastuseid. «Kindlasti teavitame oma osalejaid esimesel võimalusel, kuid on kindel, et 42. Tartu rattaralli toimub, kavas on kolm distantsi, lainestardid ja rajad jäävad samaks,» kinnitas ta.