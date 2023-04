Linnavalitsus paiskab oksjonile kuus kehvas seisus korterit

«Jupphaaval oleme nendest kehvas seisus korteritest ikkagi vabanenud, kuna linnal neile enam kasutust pole. Meil on uued ja paremad sotsiaalpinnad valmimas,» kõneles eluruumide teenistuse juhataja Mait Raig. Tema sõnul on linnal pikem plaan kõikidest sellistest eluruumidest vabaneda, kui nende elanikel tekib võimalus paremasse korterisse elama minna.

«Tühjalt need tavaliselt seisma ei jää, kuna investorid otsivad võimalusi need majad ära osta, korda teha ning siis välja üürida või kallimalt edasi müüa, huvilistest tavaliselt puudust ei ole,» jätkas ta, kuid lisas, et võrreldes eelmise aastaga on majanduslanguse tõttu huviliste hulk siiski pisut kukkunud.