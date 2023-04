Ivo Känd: kuidas vältida maakooli sulgemist?

Oskar Luts ei kujutanud «Kevadet» kirjutades ettegi, kui vajalikud on tänapäeva rabeda närvikavaga laste jaoks kodulähedased maakoolid. Ei teadnud ka Luts, mida kõike valimislubadustena pakuti, et siis lubatu tagasi võtta: oi, eelmine valitsus tegi eelarvevõla ja kelle muu kui kõige nõrgemate arvelt ikka kokku hoida. Hüüdlausehaaval oleme riigi tellimust täitnud – kolm last igasse peresse, siis maale elama ... ja nüüd selgub, et maal elades pole lastega midagi peale hakata.