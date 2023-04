PILDID ⟩ Lodi Jõmmu pääses taas Emajõele

Lodi Jõmmu on arhailine puust kaubapurjekas, millesarnased seilasid Peipsil ja Emajõel alates hansaajast kuni 20. sajandi keskpaigani. Ajalooliste lotjade eeskujul ehitatud Jõmmu lasti vette 2006. aasta kevadel, see on selle omanäolise laevatüübi ainus esindaja maailmas.