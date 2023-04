Kõiv on vastse ministri erakonnakaaslane juba mitu aastat. Nende tihe koostöö on väidetaval kestnud 2019. aastast.

Kõiv vedas Kallase kampaaniat riigikogu valimiste eel, kuid asjaosalised väidavad, et kokkulepet nõuniku ametikoha asjus neil enne valimisi ei olnud. «Tõsi ta on, et olen Kristina Kallasega juba aastaid koostööd teinud ja olen talle ka usaldusisikuks, aga sellist pakkumist ma temalt ei oodanud,» lausus Kõiv.