«Sada grammi taevasina» on fragmenteeritud, stseenide vahel on esialgu veidi keeruline orienteeruda. Üpris kiiresti hakkavad silma aga üha korduvad elemendid: kell, sidrun, liha. Need sümbolid aitavad vaatajal abstraktsemaid stseene tervikuga siduda ja narratiivi edendada.