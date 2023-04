Suvel algab Kastani ja Võru tänava ristmikul suur ümberehitus. See on vajalik, et muuta kogu ristmik ning selle ümber asuv ala turvalisemaks ja loogilisemaks. Kui ärihoonet arendab Dorpat Ehitus, siis ristmiku ümberehituse kulud katab arendaja linnavalitsusega kahasse.