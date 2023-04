GALERII ⟩ Eesti uhkeim välijõusaal ja pumptrack on ehitusega graafikust ees

Tähtvere puhkepargi projektijuhi Marti Viilu sõnul on graafikust ees olemine ning ettenähtud hinna piires püsimine keerulistes tingimustes heade juhuste kokkulangemise tulemus. Näiteks hoidis ilmataat eelmisel aastal pikalt sooja ilma, mis lubas suure osa töid juba ära teha, nii et kevadeks jäi vähem teha.

Praegu on Tähtvere pargi välisjõusaalis sisuliselt kõik atraktsioonid juba betooni valatud või paika pandud, kuid suure tööna on veel ees nende kummi valamine, et atraktsioonidelt kukkumine nõnda valus ei oleks. Lisaks on pargis vaja tegeleda veel haljastustöödega. «Sisuliselt on kogu park täiesti uus, jätsime alles vaid ühe vana kiige, mis oli siin juba enne minu ajaarvamist, kuid mis on ikka veel heas seisukorras,» märkis Viilu.