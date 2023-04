Kunstimuuseumi eriprogramm väärikas eas linlastele tuleb taas

Näitusetuur kestab ühes saalis 30 minutit. Peale esimese tuuri lõppu toimub publiku vahetus ehk kõigil on võimalik saada osa mõlemast giidituurist. Osalemiseks on vaja soetada üheeurone näitusepilet, millega pääseb vaatama kõiki näituseid ning soovi korral kuulama mõlemat tuuri.

Lisaks saab uudistada Tartu kunstimuuseumi teisel korrusel avatud Paul Kuimeti ja Tõnis Saadoja ühist ekspositsiooni «Maastik kulgeb läbi maja». Väljapanek ühendab erinevad vahendid, ajastud ja lähenemised, et küsida, mil moel ja kas üldse on võimalik rääkida maastiku kogemisest kunsti kaudu.

Samuti saab külastada «Noore Tartu» näitusesarja raames Tartmusi projektiruumis Tõnis Jürgensi projekti «Dreaming of Babylon» / «Paabeli ulmad». Näituse peamine lähtepunkt on viimaste aastate trend, une digitaalne mõõtmine. Oma argielu harjumuste jälgimist võimaldab üha suurem valik tavakasutajatele pakutavaid seadmeid: nutikellad, -võrud, -sõrmused, -kõlarid, -matid, äpid jpm. Need aparaadid jälgivad kasutajat ka siis, kui too magab, kogudes tasahilju andmeid tema uneharjumuste ja -tsüklite kohta.