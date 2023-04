Üle-eestiline jooksunädal kutsub tasuta treeningutele

Jooksunädala treeningud toimuvad 17.–23. aprillini Tartus, Kambjas, Elvas ja mitmetes teistes Eestimaa paikades. Treeningutel, kuhu on oodatud liikumishuvilised igas vanuses, antakse nõu, kuidas jooksutrenne alustada, milliseid harjutusi trenni eel ja järel teha ning kuidas ka oma entusiasm hooaja lõpuni hoida. Trennis osalemiseks pole vaja teha muud kui minna viis minutit enne jooksutunni algust kohtumispaika.

Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera sõnul on huvi jooksunädala treeningute vastu väga suur. «Eelmisel aastal jooksunädalal toimunud 20 tasuta trenni osutusid väga populaarseks. Nii otsustasime sel kevadel, kui tähistame ka liikumisaastat, tasuta trennide hulka kasvatada ning korraldada 46 treeningut Narvast Kuressaareni ja Haapsalust Võruni,» selgitab Jõepera. «Just nüüd, kui kevad on täies hoos, on õige aeg jooksutossud kapist välja võtta ja rajale suunduda!»