Galerii ⟩ Tudengipäevad tulid taas, ning tõid kaasa pannkoogilõhna

Tartu tudengipäevade meediajuhi Ines Pütsepa sõnul olid juba hommikul kell kaheksa tudengid platsis ja valmis hommikusööki nautima. «Vaatamata niiskele ilmale on kohal palju rahvast, järjekorrad on pikad nii pannkookide kui ka võileibade juures,» rääkis ta.

Pütsepa sõnul valmistab head meelt see, et inimesed tulid kohale oma nõudega. Aastast 2019 on palutud seda teha, et vähendada ühekorratopside ja -taldrikute kasutamist. Kes oma tassi või taldriku maha unustas, sai sellr laenata ning peale kasutamist korraldajatele tagasi viia.